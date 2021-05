Morto sul lavoro a Udine. Capone (UGL): “Sicurezza sui luoghi di lavoro sia priorità del Governo”

AgenPress. “La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere una priorità assoluta per il Governo”. A chiederlo, nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro celebrata dall’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sono Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Roberta Vlahov, Segretario Regionale UGL Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro. Questa volta la vittima è un operaio di 34 anni, di nazionalità kosovara, caduto dal tetto di un supermercato a Udine. “Ormai è un elenco infinito – aggiungono – che non è più possibile accettare.

Servono nuove regole e maggiori controlli, oltre ad un’adeguata e costante formazione professionale. Esprimiamo il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima”. L’UGL in questi giorni è in tour in Italia a bordo di un autobus, per rivendicare la centralità del lavoro con il motto “Il Lavoro cambia anche Noi!”.