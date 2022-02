Notebook Ultraleggero Asus ExpertBook B9

- Advertisement -

ExpertBook B9 viene pubblicizzato da Asus come il notebook business con schermo da 14” più leggero del mondo, e non si fa fatica a crederlo. Pesa 1 kg (con la batteria da 4 celle) e il pensiero va ai 13 pollici di fascia medio-alta che sulla bilancia segnano tipicamente 200 grammi in più. Qui lo schermo è più grande, tra l’altro con cornici estremamente sottili che permettono un ingombro pari a quello dei 13”. Dato che appartiene alla fascia professionale, l’aspetto è molto sobrio, quasi austero nella colorazione totalmente nera. Nessun guizzo estetico, ma tanta sostanza: il telaio è tutto in lega di magnesio, materiale di basso peso specifico e molto resistente, che gli permette tra l’altro di superare diversi test dello standard militare Mil-Std 810H.

Nonostante lo spessore sottile (1,5 cm nella parte posteriore) all’interno c’è spazio per due dischi Ssd Pci Express, che possono essere richiesti anche in modalità Raid. Aprire il telaio non è facile, ci sono una decina di minuscole viti; sconsigliamo l’operazione in proprio. La Ram di 16 GB è saldata e non espandibile. La tastiera, retroilluminata e resistente ai liquidi, è ben fatta e di qualità oltre la media, permette una battitura veloce e senza errori. Stesso discorso per il touchpad, ampio e preciso, che tra l’altro permette di visualizzare un tastierino numerico premendo un pulsante.

Le varie Configurazioni

L’ExpertBook B9 esiste in varie configurazioni; la nostra è di fascia alta e prevede un Core i7-1165G7 e un veloce disco Ssd di Samsung da 1 TB. È un notebook pregiato e inevitabilmente costoso, tutti componenti sono di ultima generazione e grande sforzo è stato fatto per arrivare a un oggetto leggero e maneggevole ma molto potente. Per esempio, troviamo due porte nel doppio standard Thunderbolt 4 /Usb 4 da 40 Gbps, affiancate a una terza porta Usb 3.2 full size, all’uscita video Hdmi e a una micro Hdmi a cui si collega la dongle Gigabit Ethernet.

Una dotazione di tutto rispetto per un oggetto così sottile. Il display Ips ha una risoluzione Full Hd ed è di buona qualità, molto luminoso e nitido, con un ottimo trattamento antiriflesso che mantiene comunque i colori brillanti nonché naturali. Avremmo preferito un fattore di forma più “squadrato” come il 5:4 anziché panoramico, che secondo noi è vincente sui notebook per la produttività. La scheda Wi-Fi 6 Intel AX201 è una garanzia e infatti la tenuta del segnale e la velocità sono risultate entrambe buone. L’audio è modesto, così come la webcam 720p; vanno bene più che altro per le video chiamate.

Test Benchmark

La piattaforma hardware sembra molto azzeccata, l’equilibrio tra i vari componenti rende questo ExpertBook piacevole da usare in ogni situazione. Le prestazioni sono leggermente superiori rispetto ad altri prodotti dotati dello stesso processore; evidentemente il disco veloce e il profilo termico hanno il loro impatto sui numeri dei benchmark. L’unico difetto può essere visto nella rumorosità della ventola e nella produzione di calore quando la macchina è sotto stress, specie con la grafica 3D dei giochi. La prima può diventare fastidiosa, il calore invece riguarda più che altro la parte inferiore del telaio ed è evidente se si tiene il notebook sulle gambe. La zona dove si poggiano le mani rimane tiepida. Quantomeno non abbiamo registrato cali di prestazioni dovute al throttling. È il solito prezzo da pagare se si vuole una macchina sottile e performante allo stesso tempo. Nell’uso normale, per esempio usando un browser Web o una suite da ufficio, la ventola rimane inavvertibile. Molto buona anche l’autonomia: non ci aspettavamo molto visto il telaio sottile, invece con la batteria da 4 celle e 66 watt-ora abbiamo registrato 10 ore di funzionamento continuo con applicazioni da ufficio e navigazione Web. Decisamente un buon traguardo, anche perché un display da 14 pollici ha un consumo ben superiore rispetto a un 13 pollici.

Caratteristiche Tecniche

Processore: Intel Core i7-1165G7

Memoria installata / massima: 16 / 16 GB

Disco fisso: Ssd Nvme Samsung PM981A, 1 TB

Chip grafico: Intel Iris Xe

Chip di rete: Intel Wi-Fi 6 AX201

Display (pollici / tecnologia / risoluzione): 14 / Ips / 1.920 x 1.080

Porte: 1x Usb 3.2 Gen 2, 2x Thunderbolt 4 / Usb 4 Type-C, Hdmi 2.0, Lan adapter, jack combo microfono/cuffia

Batteria (tecnologia /capacità): ioni di litio / 66 Wh

Dimensioni: 32 x 20 x 0,90-1,49 cm

Peso: 1 kg

Sistema operativo: Windows 10 Pro