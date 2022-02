Nutriscore, Campomenosi (Lega), bollino nero al vino proposta delirante, Made in Italy sotto attacco

- Advertisement -

AgenPress. “Non bastava la follia del Nutriscore, etichettatura che banalizza a semaforo l’informazione al consumatore e che fa un enorme favore alla grande industria degli alimenti trasformati.

Gli ideatori del sistema, contro il quale la Lega da tempo si batte in prima linea in Europa, ora vorrebbero anche introdurre una ‘F’ nera contro bevande contenenti anche solo un minimo livello di alcol. Una proposta assurda e delirante, che rappresenterebbe l’ennesimo attacco al Made in Italy e alla dieta mediterranea.

Proposte come il Nutriscore, tanto a cuore alle multinazionali del settore alimentare, non sono la strada giusta: non è così che si tutelano gli interessi di produttori e consumatori. Quel che serve realmente è promuovere la qualità e l’importanza essenziale della nostra dieta per la salute: basta perdere tempo a respingere gli attacchi interessati di chi mette i singoli amenti sotto il microscopio delle banalità. Se qualcuno in Europa pensa di voler insegnare agli italiani cosa mangiare e cosa bere, si sbaglia di grosso”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.