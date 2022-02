Open. Cassazione annulla per terza volta sequestri a Carrai. Renzi, quando parla la giustizia, tace il giustizialismo

- Advertisement -

AgenPress – La Cassazione ha annullato per la terza volta l’ordinanza del tribunale del riesame che rigettava il ricorso contro i sequestri subiti dall’imprenditore Marco Carrai nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open. Lo rende noto l’avvocato Massimo Di Noia, uno dei difensori di Carrai, specificando che la Cassazione ha annullato senza rinvio i sequestri disposti nei confronti dell’imprenditore fiorentino nel 2019 nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open.

“Con questa sentenza il Supremo Collegio ha chiuso, una volta per tutte, la questione e ha statuito che non sussiste neppure l’ipotesi astratta (il ‘fumus’ come dicono quelli che parlano bene), del delitto di illecito finanziamento di partito e che la Fondazione Open ha sempre operato lecitamente per il raggiungimento dei suoi scopi statuari”, si legge ancora nella nota.

- Advertisement -

Su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi commenta così la sentenza.

“Caso Open. Oggi ha parlato la Cassazione. E per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze. È stato giudicato illegittimo il sequestro fatto al mio amico fraterno Marco Carrai. Chi ha subito le conseguenze di sequestri illegittimi – pubblicati in modo illegittimo – sa che niente potrà risarcire le lacrime e il dolore di questi mesi. Ma oggi c’è un messaggio di speranza per i più giovani: quando parla la giustizia, tace il giustizialismo. Oggi vincono le persone che credono nella giustizia. E non si arrendono, non mollano mai”.