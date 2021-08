Palamara al Tirreno: “La mia è una candidatura tematica, fuori dai partiti”

- Advertisement -

AgenPress. «La mia è una candidatura tematica. Sulla giustizia. Per riformarla. Fuori dai partiti. Con la forza e l’entusiasmo di chi è stato spronato a candidarsi proprio dal basso. Per me ora è tempo di guardare avanti.

Voglio rafforzare quanto da me raccontato nel libro il Sistema e svolgere un ruolo di testimonianza civile su un tema, quello della riforma della giustizia, che mai pensavo potesse destare così tanto interesse nei cittadini.

Il rapporto da me sviluppato in questi mesi direttamente con la gente mi ha portato a ritenere che fosse giusto mettermi a disposizione per tutti, nessun cittadino escluso»