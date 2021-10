Palermo. Legano cucciolo di cane malato all’esterno senza cure. Salvato dai volontari dell’Oipa

- Advertisement -

AgenPress – Lo tenevano legato all’esterno, malato di parvovirosi, una malattia spesso fatale per tanti cuccioli, privandolo delle cure necessarie. Rocky, così l’hanno chiamato gli Angeli blu dell’OIPA di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, intervenuti in aiuto di un cucciolo di 7 mesi tenuto legato con una corda nel giardino di un’abitazione di campagna, nonostante fosse gravemente malato.

Una condizione di trascuratezza e incuria che avrebbe certamente portato alla morte qualsiasi cucciolo in quelle condizioni. Immediato è stato l’intervento dei volontari dell’OIPA, che non appena sono venuti a conoscenza della sua situazione, sono giunti in suo aiuto.

Gravemente debilitato, Rocky è rimasto ricoverato in una clinica per una settimana in prognosi riservata, sottoposto a fluidoterapia. Vista la sua estrema debolezza, si è temuto che non riuscisse a sopravvivere, ma fortunatamente, Rocky ha reagito positivamente alle cure e forte come una roccia, è riuscito a vincere la temutissima malattia che, purtroppo, colpisce tanti cuccioli nei primi mesi di vita.

Ora fuori pericolo, questo dolcissimo cucciolone di 7 mesi, futura taglia media, sta recuperando le energie e non appena si sarà ristabilizzato, avrà bisogno di trovare una famiglia con cui trascorrere il resto della vita e dimenticare la brutta esperienza vissuta.

Nell’attesa, i volontari dell’OIPA di Campofelice chiedono un sostegno per le spese affrontate per salvare la sua vita. Anche una piccola offerta potrà essere utile e preziosa per gli Angeli blu, sempre in prima linea quando si tratta di soccorrere animali sofferenti.

Info su Rocky e la sua adozione: Tiziana Licciardi, Delegata OIPA Campofelice di Roccella/Lascari (PA), Tel. 347 700 8920; [email protected]

COME AIUTARE ROCKY DELL’OIPA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

CONTO CORRENTE POSTALE Vai in posta e compila un bollettino postale inserendo l’importo e la causale “Offerta Rocky – OIPA Campofelice” su c/c n.43 03 52 03 intestato a: OIPA Italia

BONIFICO BANCARIO Effettua un bonifico con l’importo sul conto corrente n.43 03 52 03 banco posta Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203 BIC/SWIFT (per bonifico estero) BPPIITRRXXX con la causale “Offerta Rocky – OIPA Campofelice”

ASSEGNO Invia un assegno bancario non trasferibile intestato a OIPA Italia a: OIPA Italia – via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano

CARTA DI CREDITO Solo per il pagamento con CARTA DI CREDITO cliccate il tasto INVIA LA DONAZIONE, e all’interno della pagina immettere l’offerta