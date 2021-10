Patrick Zaki. Verdi, lui in galera, ministro egiziano al Meeting a Ravenna. Dov’è lo Stato italiano?

- Advertisement -

AgenPress – “Mentre in Egitto si rimanda al 7 dicembre l’udienza del processo a Patrick Zaki e si lascia in prigione un giovane innocente, il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie dell’Egitto, Tarek El-Molla, è a Ravenna per partecipare a un meeting internazionale.

Lo dichiarano in una nota i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.

“Dov’è la tutela dello Stato di Diritto in Italia e in Europa? Questa è una grave omissione del governo. Dopo oltre 19 mesi passati in carcere, le udienze sono diventate una farsa. Patrick Zaki, giovane studente dell’Università di Bologna, non può più aspettare che il Governo italiano dia seguito al voto con cui il Parlamento ha approvato la mozione per concedergli la cittadinanza italiana: è giunto il momento di agire concretamente per la sua immediata scarcerazione, anche interrompendo i rapporti commerciali con l’Egitto”.