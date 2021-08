Pianosa. Associazione vegan, stop carrozze trainate cavalli. Lettera aperta al Comune

- Advertisement -

AgenPress – Progetto Vivere Vegan ODV scrive una lettera aperta per chiedere al comune di Campo dell’Elba e ai diversi responsabili coinvolti, di cessare il servizio della “visita guidata in carrozza” sull’Isola di Pianosa e liberare i cavalli da questa schiavitù.

Lettera aperta

Al:

Comune di Campo nell’Elba

Info Park

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Viaggi del Genio Tour Operator di Turismo Sostenibile Srl

Società Cooperativa Pelagos

Con la presente vogliamo portare alla vostra attenzione un “servizio” offerto sull’isola di Pianosa: si tratta della “visita guidata in carrozza” e intendiamo evidenziare quanto questa attività sia un grave segno di insensibilità verso i cavalli usati per trainare la pesante carrozza, anche sotto il sole e con temperature altissime.

Ne è stata testimone diretta un’attivista di Progetto Vivere Vegan ODV, che ha girato un breve video: si vede il cavallo, sofferente, costretto a trainare, sotto al sole, una grande carrozza di ferro con dentro dodici persone (e come si può leggere su TripAdvisor si può arrivare addirittura fino a 15 turisti). Si tratta quindi di ben oltre una tonnellata di peso che il cavallo è costretto a trainare. Nemmeno con il caldo torrido si è pensato di sospendere questa sofferenza per il cavallo, tanto che si potrebbe ipotizzare il maltrattamento di animali.

Sul sito che propone la visita si legge: “Un mezzo lento e dolce per vivere la natura, le bellezze e il fascino dell’isola. L’escursione attraversa le diramazioni dell’ex carcere e gli Orti di Pianosa, con alcune soste per ammirare il panorama. Durata: 1 ora e 30’“.

Tale “servizio turistico” lascia sgomenti e rattrista chi porta rispetto agli animali: come si può ammirare la bellezza dell’isola se davanti ai nostri occhi c’è un cavallo in stato di schiavitù e visibilmente sofferente?

Al di la della sofferenza dei cavalli, è comunque un servizio diseducativo per i turisti e soprattutto per i bambini, che avrebbero bisogno di un insegnamento di rispetto e non di sfruttamento anche verso gli animali.

Un’isola come Pianosa si può presentare ai turisti con una veste innovativa e urgente, che mostri rispetto per la natura e gli animali con scelte concrete, ad esempio adottando mezzi elettrici per far visitare l’isola anche a chi ha difficoltà a camminare.

Con la presente siamo quindi a chiedere che i cavalli siano lasciati in libertà controllata sull’isola e non più costretti a trainare la carrozza per i turisti. Far ammirare questi animali liberi sarà un valore aggiunto per il turismo sull’isola.

Progetto Vivere Vegan ODV

