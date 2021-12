Prosecco, europarlamentari Lega, Italia faccia fronte comune contro Prosek

- Advertisement -

AgenPress. “Contro la scellerata scelta dell’Ue di assecondare l’iter del ‘Prosek’ croato, serve che il nostro Paese faccia fronte comune per combattere questa iniziativa e difendere un’eccellenza italiana da uno scippo che non può essere tollerato. Qui non c’è spazio per divisioni politiche, di partito o territoriali: il Prosecco è un simbolo dell’Italia e del Made in Italy, conosciuto e venduto in tutto il mondo, e va tutelato.

L’Italia faccia sentire forte la propria voce in Europa, auspichiamo una forte iniziativa da parte del Governo e noi saremo al suo fianco, a Bruxelles come a Roma e sui territori, per difendere il Prosecco e i nostri prodotti tipici, le nostre imprese, i nostri lavoratori”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega, a margine della riunione di delegazione.