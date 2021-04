Pucciarelli (Difesa): CY4GATE eccellenza made in Italy nella cyber intelligence e cyber security

AgenPress. “Cy4Gate è un’eccellenza made in Italy di prodotti all’avanguardia, che ha saputo cogliere i trend tecnologici emergenti su temi prioritari per le Istituzioni e per il tessuto industriale nazionale quali la cyber intelligence e la cyber security. È un fronte delicato, quello cyber, sul quale l’Italia potrà vincere la sua sfida solo supportando e incentivando iniziative imprenditoriali di successo come Cy4Gate.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di un incontro con l’Amministratore Delegato Emanuele Galtieri, presso la sede di Cy4Gate a Roma, società del gruppo Elettronica quotata al listino AIM della Borsa e specializzata in Cyber Intelligence & Cyber Security”.

“Nel corso della visita ho potuto apprezzare la competenza del personale e la rilevanza dei progetti che fanno di questa azienda un qualificato player nazionale in forte crescita, dove operano uomini e donne in possesso di una solida professionalità nel dominio cyber.

La difesa dello spazio cibernetico è ormai parte del dominio delle operazioni militari. Anche per questo il nostro Paese continua a porre la massima attenzione su questo tema. In particolare, il Dicastero – ha proseguito Pucciarelli – intende sviluppare, in questo settore, nuovi progetti volti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione ed efficiente utilizzo dei dati per l’adozione di decisioni strategiche attraverso il ricorso a strumenti di decision intelligence, dall’altro progetti che mirino a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce cyber, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese.

I settori digital e cyber – in cui Cy4Gate opera – rientrano, peraltro, tra i temi centrali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che l’Italia dovrà presentare entro il 30 aprile alla Commissione e al Consiglio Europeo.

Sono certa che sapremo cogliere anche l’opportunità offerta dal PNRR per valorizzare iniziative imprenditoriali come Cy4Gate che consentiranno al nostro Paese di consolidare il dominio su tecnologie allo stato dell’arte che si riveleranno sempre più determinanti, un valore aggiunto nella tutela degli interessi e sicurezza dei cittadini e delle Istituzioni.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.