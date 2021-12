Quirinale. Conte, Berlusconi non avrà i voti del M5s. Per l’ex ct Arrigo Sacchi il cav. “è uomo di grande entusiasmo”

- Advertisement -

AgenPress – “Su Berlusconi sono stato non dritto, drittissimo. Non posso aver creato equivoci su Berlusconi. Può essere che non sarà formalizzata la sua candidatura, ma se lo sarà non avrà i voti del Movimento”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Tagadà su La7.

Sull’argomento è intervenuto l’ex ct della nazionale di calcio italiana e del Milan Arrigo Sacchi, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Berlusconi al Quirinale? “Lo stimo tantissimo e con lui ho avuto esperienze molto positive, è un uomo di grande entusiasmo, non sono un esperto della politica ma sicuramente delle cose le farebbe”.

L’allenatore ha poi raccontato alcuni aneddoti riguardo il famoso mondiale americano del 1994: “Berlusconi mi aveva detto che se avessi vinto il mondiale a Usa 1994 mi avrebbe fatto ministro dello Sport”. Crede che fosse una proposta concreta? “Certo parlava sul serio, ma io non ero assolutamente interessato”.