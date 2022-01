Quirinale. Forza Italia-Udc, Lopez riconosce Berlusconi come un leader unico, con caratura internazionale

- Advertisement -

AgenPress – “Le belle e realistiche parole del segretario del PPE Lopez nell’intervista che ha rilasciato su Silvio Berlusconi, dimostrano come il nostro leader abbia una caratura internazionale fondamentale per l’Italia in questo momento”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, al quale fa eco la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“Le parole del segretario del Ppe Lopez su Berlusconi sono molto importanti e benvenute perché fotografano la distanza fra la credibilità internazionale di cui gode il nostro presidente e la narrazione distruttiva che invece ne fa la sinistra italiana. Che Berlusconi sia una grande risorsa per l’Italia, insieme a Lopez, lo dice la sua storia senza uguali di imprenditore e di leader politico”.

Anche per il Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, “Berlusconi è un leader unico, capace di dettare le regole della politica forte dell’enorme consenso ricevuto. Lui al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi formerebbero una coppia perfetta, fatta di due goleador di razza”.

“Interrompere il percorso di questo esecutivo sarebbe un mancato riconoscimento nei confronti dell’operato di Mario Draghi per il Paese. Perché non so se questo sia il governo ‘dei migliori’, ma è certamente un governo che fa cose migliori rispetto ai precedenti”.

In aerea Udc il senatore Udc e presidente nazionale Antonio De Poli, “il Partito popolare europeo esprime con forza stima e apprezzamento nei confronti del presidente Silvio Berlusconi. Le parole del segretario del Ppe, Antonio Lopez, riconoscono l’autorevolezza della leadership del Cavaliere a livello internazionale, apprezzando il ruolo da lui svolto e le competenze nei rapporti con gli altri leader e partners internazionali”.