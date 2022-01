Quirinale. Renzi. Nomi centrodestra di buon livello ma non li voteremo. Draghi al Colle? Assolutamente sì

- Advertisement -

AgenPress – “Se penso che Draghi possa andare al Quirinale ?Assolutamente sì. E sono contento che questo paese si sia innamorato di Draghi, perché un anno fa quando dicevo che bisognava mandare a casa Conte mi dicevano che ero pazzo”.

Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Sono stato più draghiano di Draghi”. “Non vedo l’idea che comunque vada Draghi rischi di lasciare il governo. Io però non sono convinto che la partita non sia chiusa, né alla quarta, né alla quinta, né alla sesta votazione secondo me draghi è ancora in pista per fare il presidente della Repubblica”.

“Ci vuole un presidente della Repubblica che abbia poteri diversi e che sia eletto dai cittadini. E’ il momento di fare un grande accordo fra tutti e far eleggere il presidente della Repubblica dai cittadini. Nel 2029 saranno gli italiani ad eleggerlo”, ha aggiunto, spiegando di non votare i candidati del centrodestra.

“Con i tre nomi del centrodestra si è fatto un passo in avanti, stiamo parlando finalmente di iniziare a discutere, a votare nomi. Basta con questa manfrina delle schede bianche che mal si lega alla situazione che stiamo vivendo. Bisogna fare presto. Sono nomi di livello ma noi non li voteremo”. Ipotesi Casellati? “Che il centrodestra presenti tre candidati per tirare il terzo mi sembra mancanza di rispetto ai tre candidati, come dire che sono finiti”.

“Alla quarta votazione, il centrodestra potrebbe vedere se ha la maggioranza sulla Casellati, ricostruendo magari una maggioranza gialloverde. Ma allora il centrosinistra farebbe un controblitz, magari con una maggioranza giallorossa. Ma il Presidente della Repubblica non si elegge con le gomitate. Il gioco a contendersi i resti dei 5s non va bene. A me va benissimo Draghi, Casini, ma chiudiamola entro venerdi”. E aggiunge, nel caso si puntasse su Draghi al Colle “un governo poi, con il Parlamento che non vuole andare a votare, si fa in un minuto”.