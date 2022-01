Quirinale. Tajani, Berlusconi è il nome che avremmo voluto votare. Standing ovation alla riunione azzurra

- Advertisement -

AgenPress – “Il nome che avremmo voluto votare era quello di Berlusconi”. Lo ha detto a quanto si apprende il coordinatore di Fi Antonio Tajani nel corso della riunione dei grandi elettori azzurri. Il passaggio è stato accompagnato da una standing ovation.

“Domani pomeriggio ci riuniamo di nuovo e prenderemo una decisione con le altre forze centrodestra sulle altre votazioni”, ha aggiunto al termine della riunione dei grandi elettori azzurri in cui è stato deciso di votare scheda bianca alla prima votazione per il Quirinale.

“Io sono parlamentare europeo, non voto e lavorerò a stretto contatto con il presidente Berlusconi per vedere come procedere nelle prossime ore. Noi non poniamo mai veti”.

“Berlusconi ci ha consegnato una grande lezione politica di cui noi dobbiamo essere degni eredi”, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“Con le nostre scelte dobbiamo essere all’altezza di un uomo che portiamo nel cuore e nella testa, che ha reso possibili cose impossibili. Con la sua decisione ci ha dato una straordinaria lezione di vero liberalismo, perché ci ha dato uno strumento di libertà. Faremo al tempo giusto la nostra scelta insieme a tutto il centrodestra avendo chiaro il perimetro storico, politico e soprattutto economico e sociale nel quale ci muoviamo: la pandemia non è finita e i cascami ancora non li abbiamo visti del tutto”.