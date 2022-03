Radicali: appello ai Sindaci, firmate campagna Putin all’Aja

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi abbiamo inviato a tutti i sindaci italiani una lettera con l’appello ad aderire alla petizione popolare ‘Putin all’Aja’: sostenere il lavoro della Corte Penale Internazionale è uno strumento per aiutare concretamente il popolo ucraino”, lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, Igor Boni e Giulia Crivellini, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani.

“La petizione ‘Putin all’Aja’ richiede l’incriminazione di Vladimir Putin davanti alla Corte Penale Internazionale dell’Aja per crimini di guerra e crimini contro l’umanità e sta raccogliendo migliaia di firme sul nostro sito. L’esperienza durante l’incriminazione di Milosevic ci ha insegnato che il lavoro già avviato dalla CPI, così come annunciato dal procuratore Karim Ahmad Khan e sostenuto da 41 Paesi tra cui l’Italia, va sostenuto con un’importante mobilitazione dei cittadini, delle istituzioni e dei partiti. Per questo abbiamo scritto ai sindaci affinché non solo firmino la petizione ma la promuovano anche sui loro territori”, concludono.