Ravenna. Cane Amstaff sbrana un Pinscher. Poliziotto lo uccide con la pistola. Indagato per uccisione di animale

AgenPress – Un poliziotto libero dal servizio, e in servizio alla Polfer del compartimento di Firenze, ha sparato due volte con la pistola di ordinanza per bloccare il primo di due cani di razza Amstaff fuggiti poco prima e in procinto di aggredire un meticcio che si trovava assieme al suo padrone nel cortile di una casa.

E’ accaduto attorno alle 10 di venerdì a Fruges di Massa Lombarda, nel Ravennate. Il poliziotto, come indicato dai quotidiani locali è ora indagato per uccisione di animale. La pistola gli è stata sequestrata dai carabinieri della locale Stazione in attesa di eventuali accertamenti. La padrona degli Amstaff, deve invece rispondere di omessa custodia di animali.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due Amstaff dopo essere fuggiti dal loro recinto, hanno prima sbranato un cagnolino di razza Pinscher che stava passeggiando per strada con il suo anziano padrone. Quindi uno dei due cani in fuga è penetrato nel cortile di un’abitazione privata dove c’erano un meticcio assieme al suo padrone ottantenne: qui l’Amsfatt – una femmina gravida – è stato infine abbattuto dal poliziotto attirato dalle urla dei testimoni. Secondo quanto finora emerso, l’uomo avrebbe detto a caldo di avere cercato di sparare alle zampe dell’animale. Le carcasse dei due cani – Amstaff e Pinscher – sono state acquisite dalla Procura di Ravenna e portate all’istituto zooprofilattico.