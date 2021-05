Uno scontro che ha lasciato a terra almeno 20 morti, ci sarebbero anche nove bambini, ridimensiona le cifre Israele che parla di 3 vittime.

Poco prima di mezzanotte, l’esercito israeliano ha registrato il lancio di almeno 150 razzi.

Hamas aveva lanciato un ultimatum nella giornata di lunedì in cui dava tempo fino alle 18, ora locale, per far ritirare le truppe israeliane dalla spianata delle Moschee, epicentro dei disordini degli ultimi giorni.