Referendum giustizia, Fapi: “Saremo accanto alla Lega e ai radicali”

AgenPress. “Ci impegneremo all’interno delle imprese e tra i lavoratori per sostenere le ragioni dei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dai radicali. È l’occasione per rendere la giustizia più veloce e garantista”.

Lo ha detto il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, a margine dell’esecutivo che si è tenuto oggi a Roma.

“Chiameremo alla mobilitazione artigiani, commercianti e piccoli imprenditori – spiega il leader della Fapi – per esprimere una posizione chiara e forte sui temi della giustizia che in Italia rappresenta una grande emergenza, considerato anche che l’Europa ha legato la concessione dei fondi del recovery fund alla riforma del sistema giudiziario. Si tratta di una svolta epocale che non può essere rinviata se vogliamo che la nazione recuperi competitività e crescita sia economica che occupazionale.

È evidente che i referendum costituiscono l’occasione utile per consentire al sistema giustizia di recuperare credibilità verso i cittadini che secondo gli ultimi sondaggi ripongo poca fiducia nella stessa anche alla luce delle recenti esternazioni contenute all’interno de “il sistema” dell’ex magistrato Luca Palamara”, conclude Sciotto.