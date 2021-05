Renzi, si vota nel 2023, benefit per i parlamentari, è difficile che facciano finire la legislatura

AgenPress – “Si vota nel 2023, ormai dal 2008 le legislature durano 5 anni. Quando volevo andare al voto, nel 2017, mi sono scontrato con un moloch: dopo 4 anni 6 mesi e un giorno i parlamentari acquisiscono dei benefit ed è difficile convincerli a far finire una legislatura prima. E poi non ha senso quando c’è da spendere il recovery. Infine, la ripresa è nel 2022, a noi conviene andare a votare nel 2023, quando si vedranno gli effetti della ripartenza. Quindi scommetto sul 2023”. Lo ha detto il leader di Iv a Porta a Porta, Matteo Renzi, in onda stasera sa Rai Uno.

Riguardo al prossimo presidente della Repubblica, “c’è una persona che non merita l’inizio di questo dibattito” sul prossimo Presidente della Repubblica, “ed è Sergio Mattarella. Penso che dobbiamo rispetto verso Mattarella. C’è lui, fino a gennaio 2022 del Colle non si parla”. “Ha una forza parlamentare importante che permetterà di radicarsi sul territorio, finita la pandemia, sarà decisiva anche per l’elezione del presidente della Repubblica. Poi vediamo che legge elettorale ci sarà, che schema ci sarà”.