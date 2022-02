Riapertura discoteche segnale positivo

- Advertisement -

AgenPress. Nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute . Nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza vengono prorogate e restano sospese fino al 10 febbraio le attività ‘che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati’ e resta obbligatorio ‘anche in zona bianca, avere sempre con sé e indossare anche all’aperto le mascherine.

Il segnale di riapertura delle discoteche e dei locali da ballo al chiuso è stato giudicato come “un primo segnale positivo” da Stefano Bonaccini , presidente della regione Emilia-Romagna, verso l’uscita dalla pandemia, ma comunque “vanno velocizzati ristori e aiuti economici previsti dal governo per un comparto (fatto di imprese, lavoro e passione) che ha sofferto più di tutti le necessarie restrizioni per combattere il virus, dimostrando grande senso di responsabilità nella stragrande maggioranza dei casi”.

L’Emilia-Romagna metterà a disposizione “nelle prossime settimane un altro milione di euro a fondo perduto, dopo quelli già resi disponibili nei mesi scorsi”.

Una riapertura “in sicurezza con green pass rafforzato, controlli su ingressi e capienze, regole e misure di prevenzione, così come già avviene in altri spazi e locali- rileva Bonaccini- ritengo sia oggi possibile e non rinviabile. Anche per evitare il ripetersi di feste private e abusive, dove il rischio di focolai e contagi è, invece, elevatissimo”.

Via anche le mascherine all’aperto in prossime settimane nelle zone bianche, annuncia il sottosegretario alla Salute Andrea Costa : “Le mascherine all’aperto credo si potranno togliere prima del 31 marzo, nelle prossime settimane almeno per le zone bianche. Dopo questa proroga, per le zone bianche credo ci potranno essere le condizioni per toglierle all’aperto: sarebbe un segnale di fiducia, positivo, agli italiani”.

“Abbiamo gli ospedali che non sono sovraccarichi e la libertà di fare quasi tutto senza chiusure. Ne stiamo uscendo”, afferma l’altro sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri : “Scenderanno i contagi, i ricoveri e il numero di decessi. Inizieremo una fase di normalità con co