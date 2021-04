Roma. Blitz antidroga a Tor Bella Monaca: 51 arresti. 600 mila euro al mese il giro d’affari

AgenPress – Maxi operazione anti-droga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma scattata all’alba che sta portando all’arresto di 51 persone.

In varie regioni d’Italia, i Carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione dedita al narcotraffico, radicata nella Capitale e con base operativa e logistica nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Le indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati avrebbero permesso di ricostruire i ruoli dei vari sodali all’interno dell’organizzazione, facente capo a tre fratelli che gestivano l’attività delinquenziale della piazza di spaccio che si trova su via dell’Archeologia.

In campo più di trecento i militari, coadiuvati dalle unità cinofile e supportati da elicotteri del Nucleo Carabinieri di Pratica di Mare, che stanno partecipando al blitz. Circa 600.000 euro mensili il giro d’affari dell’organizzazione. Riconosciuta l’aggravante di avere agito con il metodo “mafioso”.

Come in una perfetta organizzazione aziendale i pusher che si rivelavano capaci ed affidabili venivano promossi a ruoli di supervisione, andando a formare un efficiente organigramma di tipo manageriale dove i compiti erano suddivisi rigidamente, e dove chi sbagliava subiva punizioni gravissime: si è arrivati a registrare veri e propri sequestri di persona ai danni di associati “infedeli” ed addirittura di loro familiari, rapiti per essere brutalmente picchiati. Con riferimento a quest’ultima contestazione è stata riconosciuta l’aggravante di avere agito con il metodo “mafioso”.