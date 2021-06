Salvini propone in Europa “un gruppo unico con Id, Ecr, Ppe e Orban”

AgenPress – “Il mio obiettivo, per creare davvero un’Europa fondata sul lavoro, sui diritti, sulla famiglia e sulla partecipazione, è creare un gruppo, forte è unito, che metta insieme le forze migliori dei tre attuali gruppi di ‘centrodestra’, alternativi alla sinistra (anche estrema) che fino ad oggi ha dettato legge al Parlamento europeo”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, oggi a Cascais, in Portogallo, per partecipare alla videoconferenza di ID (Identità e Democrazia).

“Id, Ecr e Ppe con Orban: è il momento di mettere insieme il meglio dei tre gruppi per essere determinanti nel Parlamento europeo”, afferma il segretario della Lega. “Ho proposto un altro incontro a giugno, in Italia o in Polonia. Spero che nessuno abbia gelosie o chiusure, perché in gioco c’è l’Europa”. “Possiamo avere l’ambizione di diventare il primo gruppo europeo, poi se nel Ppe c’è chi vuole continuare a dialogare con la sinistra, con i Verdi e i socialisti, resti pure nel Ppe. Io penso che avere un gruppo di 130 europarlamentari sia importante”.

In Europa, aggiunge il leader della Lega, “c’è il tema dell’immigrazione, della famiglia. Su alcuni temi a Bruxelles serve qualcuno che dica no all’utero in affitto e alle adozioni per i gay. Sul tema del commercio serve rilanciare il Made in Europe. Spero che anche nel Ppe ci sia chi non si rassegna a essere subalterni alla sinistra”.