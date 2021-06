Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni

- Advertisement -

AgenPress – Dopo decenni la fame e la malnutrizione sono in aumento mettendo a rischio la vita di milioni di bambini e bambine. Molte famiglie fanno fatica a procurarsi cibo nutriente a sufficienza per i propri figli e le proprie figlie. Insieme al Covid-19, ai conflitti e alla crisi climatica questa diventa una combinazione letale.

Più di 5,7 milioni di bambini rischiano di morire e altri 13 milioni di minori devono fare fronte a un’estrema scarsità di cibo.

Questa crisi ha portato i livelli di fame e malnutrizione a un livello mondiale mai raggiunto prima e, se non si agisce immediatamente, migliaia di bambini potrebbero morire, invertendo decenni di progressi.

“Tempeste, inondazioni, siccità, guerre e il Covid-19 hanno avuto un profondo impatto su raccolti, bestiame, prezzi del cibo e mezzi di sussistenza, ma nel mondo di oggi, dove c’è abbastanza cibo per sfamare tutti se distribuito in modo equo, è scandaloso che milioni di persone debbano soffrire la malnutrizione e la fame. Abbiamo l’opportunità di salvare molti di questi bambini, ma dobbiamo agire ora” ha dichiarato Inger Ashing, CEO di Save the Children International.

Per evitare un ulteriore disastro, stiamo lanciando il nostro più grande appello fatto finora, con l’obiettivo di raccogliere 130 milioni di dollari nei prossimi mesi.

Nelle crisi i bambini sono sempre i più vulnerabili perché senza cibo nutriente adeguato non possono svilupparsi come dovrebbero e sono ad alto rischio di malnutrizione acuta. Questo può portare a rachitismo, con danni irreversibili sullo sviluppo fisico e cognitivo del bambino, o alla morte.