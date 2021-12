Sciopero, Gianfranco Librandi (IV): Atto irresponsabile come no vax

- Advertisement -

AgenPress. “Non bastavano le settimane di agitazioni no vax in giro per l’Italia. Assisteremo anche allo show di CGIL e UIL che per il solo scopo di mettersi in mostra hanno promosso lo sciopero della vergogna. Un atto di enorme irresponsabilità, la cui gravità è paragonabile alla propaganda e alle fake news dei no vax.

Sottolineiamo che il problema non sono il diritto di sciopero né i sindacati, ma l’atteggiamento irragionevole e strumentale di chi fomenta il disordine ed è solo in cerca di visibilità, anche a costo di vanificare i sacrifici di milioni di lavoratori. Serve un vaccino per l’irragionevolezza e l’irresponsabilità di Landini e compagnia.

- Advertisement -

D’altro canto, un plauso alla CISL e ai suoi dirigenti che invece hanno dimostrato serietà, senso della misura e del momento delicato che il Paese sta attraversando.”

Lo dichiara in una nota l’On. Gianfranco Librandi, Italia Viva.