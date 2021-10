Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Condivido parole del Papa su lavoro”

- Advertisement -

AgenPress. Ho letto con la massima attenzione le parole di Papa Francesco nel suo messaggio di saluto per la settimana sociale dei cattolici di Taranto. In particolare, il pontefice ha ricordato che per superare i disastri sociali della pandemia occorre la cultura del dialogo, che il lavoro è una priorità in quanto assicura alla persona la sua dignità ed ha esortato la politica alla preoccupazione per il bene comune. Come sempre Papa Francesco sa cogliere nel segno.

La politica al posto di litigare e dividersi su giochetti e concetti incessari e lontani dal buon senso, si occupi e preoccupi delle fasce deboli. L’ astensionismo elettorale che abbiamo visto alle ultime elezioni amministrative si giustifica anche con questa politica fatta di annunci e riti poco comprensibili per chi ha ben altri problemi”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.