Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Giustizia, pene più severe per chi diffonde notizie riservate”

AgenPress. “In occasione della festa barese la ripartenza del giornalista Nicola Porro, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in tema di giustizia, ha invitato ad evitare i processi mediatici.

Condividiamo ed apprezziamo, da garantisti, questa posizione che abbiamo sempre sostenuto. E visto che si parla di riforma della giustizia, proponiamo se davvero esiste in tutti la volontà di evitare processi mediatici, forma di somma inciviltà.

Elevare le pene per chi diffonde e pubblica atti e/o notizie riservate, coperte da segreto istruttorio, come verbali, intercettazioni e simili. Le attuali sanzioni sono molto basse e non costituiscono un deterrente tale da scoraggiare questa pratica”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.