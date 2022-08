Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Italia, tornano le sirene dei poteri forti”

- Advertisement -

AgenPress. L’agenzia di rating Moody’s vede al ribasso le stime di crescita per il nostro Paese sostenendo che la fine del governo Draghi e la scelta delle elezioni abbia creato incertezza.

Bisogna ricordare a Moody’s che queste stime sono in calo in tutto il mondo e non solo in Italia e che le elezioni si sono tenute anche in altri Paesi, senza grandi sconvolgimenti.

- Advertisement -

Certamente occorre dopo il voto fare presto e bene, perchè non c’è tempo da perdere specie per il Pnrr. Tuttavia si ha la sensazione che le sirene dei poteri forti si stiano intromettendo con singolare tempismo nelle vicende italiane. La via elettorale è sempre una opzione democratica che merita rispetto”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.