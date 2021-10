Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ridurre il coprifuoco”

- Advertisement -

AgenPress. “Il governo ha deciso, a partire dal prossimo 26 Aprile di consentire in zona gialla la riapertura a pranzo e cena di ristoranti, bar e pizzerie, purchè con tavoli all’ aperto. Il provvedimento, apprezzabile, è comunque irrealizzabile specie al sud se collegato all’ora del coprifuoco.

Non tiene conto, in sostanza, delle tradizioni e del modo di vivere di alcune parti consistenti del Paese dove generalmente al ristorante si va verso le nove di sera. Sarebbero penalizzati gli esercizi e i clienti del centro sud.

Inoltre si viene a creare una disparità di trattamento economica tra locali che per loro fortuna hanno spiazzi aperti e chi non li ha. Il governo dunque pensi a questi esercizi ed allunghi di almeno un’ora il tempo di coprifuoco, sino alle 23”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.