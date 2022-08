Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Utile e necessaria la flat tax”

- Advertisement -

AgenPress. Una delle proposte del centro destra, in tema di fisco, è l’introduzione della flat tax, ovvero tassa piatta. Va detto che questo tipo di tassazione è in vigore in vari stati e con ottimi risultati. Chi vi si oppone lo fa solo ed esclusivamente per motivazioni ideologiche e non per valutazioni concrete e di utilità.

La flat tax ha il vantaggio di ridurre la pressione fiscale e di conseguenza aiuta ad evadere l’ evasione, essendo notorio l’ assioma in economia che una tassazione più bassa porta ad una evasione più contenuta. La flat tax inoltre agevolerebbe nel contempo sia le imprese che hanno bisogno di una tassazione più bassa, che le famiglie. Del resto nel recente passato esiste una controprova anche se indiretta e viene dal governo Renzi.

Quando Renzi sulle locazioni abitative applicò la cosiddetta cedolare secca, tanti contratti di fitto che erano a nero si regolarizzarono con recupero di fascia di evasione”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.