Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Verbali Amara, necessaria commissione inchiesta”

AgenPress. Ho seguito su Rete 4 il dibattito relativo al caso dei verbali dell’ avv. Amara e della presunta loggia massonica Ungheria citata, come si dice, in quell’incartamento.

Non mi è dato naturalmente di sapere se siano notizie vere o patacche, tuttavia gli intrighi nati e i colpi bassi tra magistrati devono far riflettere alla pari del singolare incontro avvenuto, per sua stessa ammissione, tra Nicola Morra Presidente della Commissione antimafia e il giudice Davigo.

Che motivo avevano di incontrarsi e di leggere quei verbali in modo tanto clandestino sulla rampa delle scale al Csm? E’ il caso che il Parlamento nell’esercizio delle sue prerogative accerti e indaghi in tutta questa vicenda sulla esistenza o meno della loggia massonica Ungheria e sulle lotte tra magistrati al Csm”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.