Sileri. Causa covid 600mila prestazioni rinviate, tra queste patologie oncologiche e trapianti

AgenPress – Ci sono più di 600mila prestazioni sanitarie rinviate a causa della pandemia di Covid-19. A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. “I numeri delle prestazioni rinviate causa Covid sono anche maggiori di quelli denunciati dai medici perché questo è un conteggio limitato al 2020.

C’è anche un conteggio del 2021 con un numero di intervento chirurgici stimato intorno ai 600.000. Questo dato è la somma delle prestazioni mancate nel 2020 e in parte del 2021. Stiamo completando la revisione per capire il numero esatto ma è una cifra superiore alle 600.000. Sono saltati interventi non solo per patologia benigna ma anche per patologie più gravi, i cosiddetti interventi di Classe A, interventi che devono essere svolti entro un tempo ben determinato, tra cui purtroppo anche patologie oncologiche e trapianti”.