Sondaggi. Giorgia e Matteo alla pari, 21%. Ma per Mentana Fdi è il primo partito

AgenPress – Se si votasse oggi per le Politiche, la Lega e Fratelli d’Italia con il 21% sarebbero, alla pari, primi partiti, con un vantaggio di appena un punto sul Partito Democratico, che otterrebbe oggi il 20%.

Il Movimento 5 Stelle avrebbe il 17,2%; staccata al 6,8% Forza Italia. Sotto il 3% le altre forze minori. È la fotografia sul peso dei partiti, scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento Il partito di Giorgia Meloni, beneficiando anche del ruolo di quasi unica opposizione, completa oggi la lunga rincorsa su Salvini, iniziata alle Europee di 2 anni addietro: come emerge dal trend Demopolis, le 2 principali forze di Centro Destra, oggi affiancate al 21%, nel maggio 2019 apparivano staccate di 28 punti: 34,3% la Lega, 6.4% FdI.

“Due elementi – afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento – colpiscono particolarmente: per la prima volta negli ultimi decenni, i 4 maggiori partiti italiani – Lega, Fratelli d’Italia, PD e Movimento 5 Stelle – sono oggi dentro una forbice inferiore ai 4 punti, tra il 21 e il 17,2%. E la distanza tra le prime 3 forze politiche si è ridotta ad 1 solo punto: segno di una partita politica sempre più aperta”.

Ma per Enrico Mentana il partito di Giorgia Meloni ha scavalcato la Lega ed è diventato il primo per consenso in Italia: a Fdi viene attribuito il 20,7 per cento (+0,2 rispetto a sette giorni fa), mentre al Carroccio il 20,3 per cento (-0,3). Anche l’altro partito di centrodestra, Forza Italia, ha leggermente aumentato i consensi, salendo al 7 per cento (+0,2).

Più staccate le forze di centrosinistra: il Pd di Enrico Letta è rilevato al 18,8 per cento, mentre il M5s nonostante il caos e le spaccature che lo caratterizzano è al 16,6 per cento, in crescita di 0,6 punti. Tra gli altri partiti spicca Azione di Carlo Calenda, che è dato al 3,9 per cento (+0,1).