Sperimentazione animale. Ecco cosa accade nei laboratori finanziati da tutti noi

AgenPress – Il 24 aprile è la Giornata internazionale degli animali “da laboratorio”.

Sono 600 mila quelli usati ogni anno solo in Italia, in un sistema basato su procedure non sempre trasparenti in fase di autorizzazione e finanziamento dei progetti, su controlli non efficaci negli stabulari, sull’assenza di fondi significativi per sviluppare metodi alternativi all’uso di animali.

Abbiamo analizzato in cinque punti come funziona la sperimentazione animale oggi in in Italia.

1 – Trasparenza delle procedure

È un diritto dei cittadini sapere cosa accade dietro la porta dei laboratori, il cui lavoro è finanziato dalle tasse di tutti.

Il principio di trasparenza è un punto cardine della legge che regola la sperimentazione animale, ma viene davvero rispettato?

Usare un animale in una procedura scientifica dovrebbe essere, secondo quanto prevedono le norme, l’ultima possibilità da prendere in considerazione, ma chi concepisce l’esperimento e lo esegue, non ha, quasi mai, le necessarie competenze in materia di metodi alternativi.

Così i fondi destinati alla ricerca sono fagocitati da ricerche che fanno uso di animali, fondi che, spesso, arrivano prima che il Ministero autorizzi il progetto!

Chi ha il compito di valutate i progetti di ricerca, poi, fa parte, nella maggior parte dei casi, degli stessi istituti che li propongono, dando origine a un grave conflitto di interessi.

Ma c’è di più: chi deve garantire il rispetto degli standard di benessere degli animali sono gli stessi sperimentatori che eseguono le procedure, in un sistema totalmente autoreferenziale!

Il Ministero della Salute aveva istituito un tavolo di lavoro per i metodi alternativi, ma i report su quanto fatto non sono mai stati resi noti.

E’ in “gioco” la vita e il dolore di milioni di esseri senzienti, non è più possibile accettare la mancanza di trasparenza nel sistema di autorizzazione e finanziamento dei progetti di ricerca.

2 – La condizione degli animali nei laboratori

Il benessere degli animali nei laboratori non può essere considerato un aspetto di secondaria importanza, sia nel corso dell’esperimento che durante la, triste, “vita” che gli animali passano dietro le sbarre.

Lo ha confermato anche il Consiglio di Stato che ha accolto quanto sostenevamo nel ricorso per liberare i macachi di Parma, affermando che lo stato di salute fisico e psicologico degli animali non fosse adeguatamente monitorato.

Chiediamo che sia personale competente a valutare il protocollo farmacologico, e la necessaria prevenzione del dolore.