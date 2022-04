Strage ferroviaria Kramatorsk. “La Russia ha scelto quel tipo di missile perché anche l’Ucraina li possiede”

- Advertisement -

AgenPress. Justin Bronk, ricercatore presso il Royal United Services Institute di Londra, ha dichiarato che solo la Russia avrebbe motivo di prendere di mira le infrastrutture ferroviarie nel Donbas, poiché è fondamentale per gli sforzi dell’esercito ucraino per rafforzare le sue unità.

Il ricercatore ha indicato altre occasioni in cui le autorità russe “per infangare le acque e cercare di creare dubbi“, hanno cercato di deviare la colpa affermando che le loro forze non usano più un’arma così vecchia.



Bronk ha aggiunto che la Russia ha scelto specificamente quel tipo di missile perché anche l’Ucraina li possiede.

Gli esperti occidentali, tuttavia, hanno respinto l’affermazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo cui le forze russe “non usano” quel tipo di missile. Un funzionario occidentale, parlando in condizione di anonimato per discutere di intelligence, ha affermato che le forze russe hanno usato il missile e che, data la posizione e l’impatto dell’attacco, è probabile che fosse della Russia.