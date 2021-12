“Super green pass” per consumare al banco di bar e pubblici esercizi. Discoteche chiuse fino al 31 gennaio 

AgenPress – Fino al 31 marzo sarà obbligatorio possedere il “super green pass” per consumare al banco di bar e pubblici esercizi, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei, parchi tematici e divertimento, sale gioco, sale scommesse e sale bingo. È una delle disposizioni del decreto legge ‘Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali’, pubblicato il 24 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale. Ecco le altre principali misure:

dal primo febbraio 2022 riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi;

da 9 a 6 mesi; il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario;

ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario; obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca ;

; obbligo di dispositivi Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto , anche del trasporto pubblico locale;

, anche del trasporto pubblico locale; divieto di consumare cibi e bevande , al chiuso, in cinema, teatri e nel corso di eventi sportivi;

, al chiuso, in cinema, teatri e nel corso di eventi sportivi; fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto e chiusura di discoteche e sale da ballo.