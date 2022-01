Suppletive Roma, Renzi: “Italia Viva vale il 13%”

- Advertisement -

AgenPress. Italia Viva si è presentata per la prima volta in una elezione nazionale, alle suppletive di Roma contro i due poli, correndo da sola.

Per mesi ci hanno detto: “ma dove volete andare, voi, col vostro 2%?”. Bene, oggi è arrivato il primo risultato. Altro che 2%, abbiamo preso il 13%.

Questo è il valore di Italia Viva, questa è la potenzialità di Italia Viva, specie quando mette in campo bravissimi candidati come il giovane Valerio Casini. Abbiamo fatto il 13%. Un abbraccio a chi vive di sondaggi e quando ci sono le elezioni ha paura a mettere il proprio simbolo. Italia Viva vale il 13%, chi scappa non vale nulla.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi leader di Italia Viva.