Suppletive. Zingaretti, Conte candidato al collegio di Gualtieri? Da valutare. Calenda, sottomissione PD al M5S

AgenPress – “Conte candidato alle suppletive al collegio di Gualtieri come simbolo dell’alleanza giallo-rossa? Deciderà nei prossimi giorni chi deve decidere. Io dico solo una cosa del perché penso sia un’opportunità da valutare: noi dobbiamo costruire un’alleanza che si prepara alle elezioni per vincere le elezioni. Chi vuole costruire un’alleanza pensa all’Italia e al suo benessere, chi la piccona pensa, illudendosi, solo a se stesso e a ‘lucrare’ punti di posizione per poi magari trattare” sui “collegi. E questo non vuol dire rinunciare all’identità”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al quale replica Carlo Calenda. “È incredibile il livello di sottomissione del Pd al Movimento Cinquestelle. Incredibile. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma semplicemente un patto di potere tra due classi dirigenti prive di coraggio, spinta ideale e coerenza. Contrasteremo questa scelta”.

