Svizzera. Ritrovata la piccola Mia. Era stata rapita dalla madre con l’aiuto di tre uomini

AgenPress – E’ stata ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita martedì scorso da tre uomini per conto della madre. La bambina era – secondo BFM TV – in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia.

Per il rapimento della bambina, erano stati arrestati quattro uomini, schedati dai servizi per la loro vicinanza con gruppi di estrema destra, complottisti ma soprattutto ben armati. Con gli esplosivi che la polizia ha trovato nelle loro case, volevano compiere attentati. I servizi francesi, la Dgsi, erano stati informati fin dalla fine di marzo di un progetto di rapimento di un bambino a Epinal, nei Vosgi (est della Francia), ad opera di gruppi complottisti, per restituirlo ai genitori. Esattamente quanto accaduto alla piccola Mia. La madre, Lola Montemaggi, 28 anni, con un passato turbolento e macchiato da violenze, non aveva più il diritto di vedere la figlia da sola per ordine del tribunale. La piccola risiedeva dalla nonna materna e i rapitori si sono finti funzionari dei servizi sociali per portarla via.