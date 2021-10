Tel Aviv, Giancarlo Elia Valori presenta il libro ‘Geopolitics of the New Middle East’

- Advertisement -

AgenPress. Nella splendida cornice dell’Hotel Hilton, ha avuto da poco inizio la presentazione del volume “Geopolitics of the New Middle East”, l’autore, il Professor Giancarlo Elia Valori, presenta un’opera intrisa delle più considerevoli esperienze di decenni di incarichi e analisi dell’area, maturata sul campo. Esperto di geopolitica e profondo conoscitore del Nuovo Medio Oriente o, per meglio dire, del Grande Medio Oriente, il Professor Valori ci sorprende, ancora, con una disamina accurata e di elevato pregio.

Felicitazioni accalorate giungono, per l’evento, da tutto il mondo e, in particolare dal Decano dell’Istituto per le Relazioni Internazionali dell’Università di Pechino che partecipa, non solo a titolo personale ma a nome della Facoltà intera, le più sentite congratulazioni e la più profonda ammirazione per il pregevole volume.

Interverranno all’evento, esperti e analisti di fama internazionale e tra questi una particolare menzione merita l’Ambasciatore d’Italia presso lo Stato di Israele, Dottor Gianluigi Benedetti, Dalia Rabin figlia del Presidente Rabin, Chemi e Yoni Peres figli del Presidente Peres che perseguono l’importante opera paterna curando il famoso fondo Pitango e il Peres Center for Peace and Innovation. Tra gli altri personaggi di spicco presenti all’evento, il Gen.le Hefetz, Comandante della sicurezza di Israele, Amos Yaron, Giora Eiland, Guy Zuri, il Vice Presidente di Pitango, Ramy Kalish e l’Israel Special Force Commander, Brig. Gen.le Gal Hirsch.

Un parterre d’eccezione che, solo il Professor Giancarlo Elia Valori poteva riunire per rende giusto merito alla celebrità dell’autore e alla valenza dell’opera.