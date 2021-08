Tokyo. Con l’oro di Antonella Palmisano nella 20 km marcia femminile, salgono a 36 le medaglie per l’Italia

- Advertisement -

AgenPress – Antonella Palmisano regala il bis nella 20 km di marcia femminile al maschile, aveva premiato Massimo Stano. L’atleta pugliese delle Fiamme Gialle, nelle prime posizioni sin dall’inizio, attacca a 4 km dal traguardo e non incontra ostacoli verso la quarta medaglia d’oro che l’Italia conquista nell’atletica. Argento per Arenas (Colombia), bronzo per Liu (Cina).

Con l’oro di Antonella Palmisano l’Italia sale a quota 36 medaglie complessivi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.

Il medagliere dell’Italia è salito a 8 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Eguagliato anche il numero di medaglie d’oro raggiunto alle Olimpiadi di Rio 2016.