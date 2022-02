Toshiba Portégé X30W, convertibile ultraleggero per il business

- Advertisement -

Notebook Toshiba Portégé X30W, pesa meno di un chilo, ha un display da 13,3 pollici e all’occorrenza si trasforma in un tablet. È maneggevole e allo stesso tempo potente.

Il problema principale dei notebook convertibili è il peso avvertibile quando si utilizzano in modalità tablet. Con il Toshiba Portégé X30W questo rischio non c’è, dato che la casa madre lo propone come il

più leggero al mondo nella categoria dei 13,3 pollici. Pesa 980 grammi e basta tenerlo in mano per qualche istante per rendersi conto di quanto sia leggero e maneggevole, dote assolutamente

apprezzabile anche volendolo usare come un normale notebook. All’inizio dell’anno Dynabook ha rinnovato il proprio catalogo introducendo modelli inediti e aggiornandone altri, anche con l’adozione dei processori Intel di undicesima generazione. Il Toshiba Portégé X30W è una delle nuove macchine e rappresenta l’offerta di fascia più alta, ovviamente per il segmento business. Tra l’altro, chi preferisce un notebook tradizionale può dare un’occhiata al Portégé X30L, che presenta caratteristiche molto simili con un fattore di forma più tradizionale.

La prima impressione maneggiando questo convertibile è che sia vuoto all’interno, tanto appare leggero. In realtà è una macchina molto ben dotata (si può arrivare fino a 32 GB di Ram) e anche robusta. Il telaio è interamente realizzato in lega di magnesio, non solo in alcune parti come succede su certi concorrenti. Tale scelta permette di ridurre al minimo il peso e di superare 10 test dello standard militare Mil-Std-801G per quanto riguarda la resistenza urti, vibrazioni, cadute, temperature, polvere e liquidi. Il rovescio della medaglia va visto nel prezzo della macchina, che è importante e giustificabile più che altro in ambito lavorativo, sia aziendale sia personale. Il display da 13,3” utilizza un pannello Sharp in tecnologia Igzo e risoluzione Full Hd. Qualcuno potrebbe storcere il naso sulla risoluzione, visto che diversi concorrenti si spingono oltre, ma vi assicuriamo che si tratta di uno schermo di qualità molto alta, nitido, luminoso e con colori vibranti, con una resa paragonabile se non superiore a quella dei migliori Ips sul mercato.

È antiriflesso, ha angoli di visione molto ampi e supporta il pennino (in dotazione). La tastiera, visto il ridotto spazio a disposizione, è un po’ sacrificata nel layout ma si riesce comunque a digitare velocemente; più che altro si perde tempo a cercare i tasti funzione, per esempio PageUp e PageDown raggruppati insieme sul lato destro. Il touchpad SecurePad, benché di dimensioni contenute, è preciso e scorrevole. La sicurezza è tenuta in grande considerazione, come su tutti i portatili Dynabook; troviamo un sensore di impronte digitali, il riconoscimento del volto, la possibilità di cifrare l’intero disco e un Bios sviluppato in casa ampiamente configurabile e ricco di opzioni. Il Toshiba Portégé X30W è disponibile in varie configurazioni con processori Intel Core i5-1135G7 oppure i7-1165G7. Appartengono all’undicesima generazione (Tiger Lake) e integrano la Gpu Iris Xe, che riesce a fornire prestazioni 3D molto più sfruttabili rispetto al passato. La memoria Ram varia tra 8 e 32 GB ed è di tipo Lp-Ddr4x, a basso consumo e con velocità di 4.266 MHz

Quanto è grande la capacità di archiviazione?

Il disco è di tipo Nvme (nel nostro caso si tratta di un Samsung PM981a) e può avere capacità di 256, 512 o 1.024 GB. I prezzi salgono di conseguenza; una configurazione di fascia alta come quella in prova può superare i 2.800 euro Iva inclusa. Questo notebook è certificato Intel Evo (nuovo nome di Project Athena) e in quanto tale garantisce alcune caratteristiche particolari che migliorano l’esperienza d’uso. Troviamo per esempio la ricarica rapida (40% di carica in 30 minuti), un tempo di riattivazione dallo stand-by inferiore al secondo, una lunga autonomia (nel nostro caso è stata superiore alle 10 ore). Intel Evo pone anche dei requisiti su peso e dimensioni, che su questo convertibile di certo vengono rispettati. Tra le altre caratteristiche segnaliamo l’interfaccia Wi-Fi 802.11ax e le due porte Usb/Thunderbolt 4, degna dotazione per un portatile moderno. C’è anche un’uscita video Hdmi e uno slot per schede micro Sd; manca la porta Ethernet per la rete cablata, per la quale è necessario ricorrere a un adattatore Usb. Molto comoda la porta Usb 3.0 full size, non scontata su un prodotto così sottile e leggero. Il piccolo alimentatore in dotazione si collega direttamente a una delle due porte Usb Type-C.

La prova sul campo

Il Toshiba Portégé X30W è uno dei pochi convertibili che può davvero essere usato come tablet senza il minimo problema. Merito del peso certamente, ma anche di un touchscreen molto efficace sia con le dita sia col pennino incluso. Il digitalizzatore con tecnologia Wacom Aes 2.0 (Active Electrostatic) in questo caso fa la differenza. Usandolo come tablet, ma anche in maniera tradizionale sulle ginocchia, si apprezza lo scarso calore prodotto, anche nei momenti di maggior stress. Più che altro la ventola può diventare rumorosa; questo è forse l’unico difetto di questa macchina, ma è più facile conviverci rispetto a certi telai che diventano bollenti. Il display colpisce per la qualità, si tratta pur sempre di un pregiato Igzo e giusto i pannelli Amoled possono vantare una resa superiore. La macchina si avvia in un istante e tutto scorre fluidamente; con i 32 GB di memoria del nostro sample e il veloce disco Ssd su bus Pci Express il processore può esprimersi al meglio. Il software di produttività in alcuni casi può giovare dell’accelerazione hardware fornita dalla Gpu, che ha mostrato numeri di tutto rispetto. Sempre grazie all’efficienza dei nuovi processori Intel, l’autonomia registrata con applicazioni da ufficio e navigazione Web è intorno alle 11 ore reali, lasciando la rete Wi-Fi sempre attiva. Decisamente un ottimo traguardo per un convertibile che nasce per il lavoro.

Caratteristiche Tecniche

Processore: Intel Core i7-1165G7

Memoria installata / massima (GB): 32 / 32

Disco fisso: Ssd Nvme Samsung PM981a / 1TB

Chip grafico: Intel Iris Xe

Chip di rete: Intel Wi-Fi 6 AX201

Display (pollici / tecnologia / risoluzione): 13,3 / Igzo / 1.920 x 1.080

Porte: 1x Usb Type-A 3.1 Gen1, 2x Usb Type-C 3.1 Gen2 / Thunderbolt 4, Hdmi 2.0, slot micro Sd, jack audio

Batteria (tecnologia / capacità): ioni di litio / 53 Wh

Dimensioni: 303 x 197 x 18 mm

Peso: 990 g

Sistema operativo: Windows 10 Pro (Aggiornabile Gratuitamente al nuovo sistema operativo Windows 11)