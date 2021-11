Travaglio a Renzi: “Lei prende i soldi da un tagliagole, mandante dell’omicidio Khashoggi e fa la morale a me!”

- Advertisement -

AgenPress – Sulla vicenda Open “io non ho detto mie opinioni, ho solo letto una lettera dei collaboratori di Renzi: se quella lettera fosse uscita dalla mail di Casaleggio e se i nomi e i metodi usati fossero stati anziché l’elenco dello stato maggiore dei 5 Stelle e di altri giornalisti, il senatore ora starebbe strepitando chiedendo dimissioni di massa. Giudicheranno i telespettatori”.

Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio a Matteo Renzi, a Otto e Mezzo, su La7 dove, in occasione di uno teso scambio di opinioni con l’ex premier ha aggiunto: “Io non devo tacere, non siamo nel regno di Bin Salman”.

- Advertisement -

“Lei prende i soldi da un tagliagole, dal mandante dell’omicidio Khashoggi e viene a fare la morale a me!” ha poi incalzato il giornalista rivolgendosi a Renzi che sulla vicenda dell’Arabia è stato attaccato anche dal direttore de la Stampa, Massimo Giannini, anche lui in trasmissione.

“Giannini non sa assolutamente nulla dell’Arabia Saudita. Ma ora non mi interessa parlare di questo, gli spiegherò in altre occasioni cose che non sa”.

Poi nel botta e risposta tra giornalisti e Renzi anche Lilli Gruber si sbaglia e passa la parola al “senatore Conte”. Renzi sorride: “che fa Gruber vuole essere querelata pure lei?”