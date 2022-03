Ucraina. Binetti (Udc): Lavorare per la pace, Nato non è una minaccia per nessuno, Putin ha sbagliato calcoli

- Advertisement -

AgenPress. “È necessario che la diplomazia e i negoziati di pace vadano avanti. La Nato, contrariamente alle posizioni di Putin, non rappresenta una minaccia per nessuno. I paesi che ne fanno parte stanno agendo con il solo interesse di riportare la pace all’interno del territorio ucraino.

- Advertisement -

Il vero paradosso è che se Putin sconfiggerà l’Ucraina, riannettendola come avveniva fino a pochissimi decenni fa, troverà sempre la Nato ai suoi confini. L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin paradossalmente avvicina enormemente la Nato ai suoi confini e produce il rischio di un allargamento del fronte di guerra sempre più minaccioso e destabilizzante.

La Russia ha sbagliato strategia se davvero voleva tener la Nato lontana dal suo territorio. Ha creato un movimento a tenaglia che renderà ancora più difficile star lontano dalla Nato. A meno che non metterà in atto accordi di pace anche in vista della ricostruzione dell’Ucraina, Paese dilaniato dalla minaccia russa”.

- Advertisement -

Lo sostiene in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità del partito.