AgenPress – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all’Unita di crisi della Farnesina per gli sviluppi sulla situazione in Ucraina.

Nel corso della riunione è stato deciso – d’intesa con le Ambasciate dell’Unione Europea presenti nel Paese – di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa.