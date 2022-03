Ucraina, Giorlandino (Artemisia): “Ascolto e Assistenza Psicosociale gratuita, nonché Consulenze Pediatriche in Telemedicina”

- Advertisement -

AgenPress. Mariastella Giorlandino, Presidente dell’Associazione Artemisia Onlus, insieme alla propria Equipe di Medici e Psicologi, mette a disposizione delle Donne e Bambini Ucraini che stanno vivendo in patria la drammatica guerra in atto, ovvero che si trovino nella condizione di rifugiati, il numero verde 800 967 510 e la propria email:

[email protected], per offrire Ascolto e Assistenza Psicosociale gratuita, nonché Consulenze Pediatriche in Telemedicina, anche in lingua inglese, attraverso il numero dedicato: 338/7354535.

Il Servizio pediatrico è coordinato dal Prof. Giuseppe Titti, Specialista in Pediatria e Neonatologia.

È doveroso, in momenti di grave emergenza come quello attuale, supportare e aiutare le popolazioni in difficoltà attraverso iniziative concrete, facilmente e accessibili e di primaria necessità.