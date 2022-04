Ucraina, gli europarlamentari Borchia e Tardino in visita a un centro rifugiati in Ungheria

- Advertisement -

AgenPress. Gli europarlamentari della Lega Paolo Borchia, responsabile Lega nel Mondo, e Annalisa Tardino, coordinatrice Id in commissione Libe, sono a Budapest, Ungheria, dove hanno fatto visita al centro rifugiati nella BOK Arena e a strutture allestite dal governo ungherese per l’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Oggi e domani i due europarlamentari Lega incontreranno rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle realtà locali impegnate ad accogliere i flussi di rifugiati ucraini.