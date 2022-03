Ucraina. I progressi russi si sono bloccati. Danni da invasione ammontano a circa 120 mld di dollari

- Advertisement -

AgenPress – Le forze armate russe non hanno fatto progressi in Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych, come riporta il Guardian.

“I progressi russi in Ucraina si sono bloccati”, ha detto oggi Arestovych in una conferenza stampa. “Il nostro avversario è stato fermato praticamente in ogni direzione da attacchi aerei, missili e attacchi a terra”. Le forze armate ucraine, ha aggiunto, hanno organizzato contrattacchi vicino alla capitale Kiev e Kharkiv nell’Ucraina orientale.

I danni complessivi subiti finora dall’economia ucraina a seguito dell’invasione russa ammontano a circa 120 miliardi di dollari, ha detto a Radat Tv il primo viceministro dell’Economia di Kiev, Denys Kudin, citato dall’Ukrainska Pravda. Il calcolo, ha spiegato, è stato fatto mettendo insieme i danni diretti alle infrastrutture e le perdite del Pil.

Per calcolare i danni “seguiamo due approcci principali: da un lato analizzare le perdite dirette, cioè quanto costerà ripristinare ponti, strade, infrastrutture, ospedali, asili, scuole che sono state distrutte dalla Russia in Ucraina, dall’altro l’ammontare delle perdite del pil”, ha spiegato il viceministro ucraino. “Vediamo che nelle città in cui sono in corso le ostilità dirette l’attività economica si è fermata per tre quarti, il 75% delle imprese ha smesso di funzionare. Alcuni stanno evacuando, altri stanno aspettando che le ostilità finiscano. Ogni business in Ucraina è in perdita del 50%”, ha proseguito Kudin.

“In particolare la maggior parte degli impianti metallurgici nell’Ucraina orientale ha cessato di funzionare, il che significa una riduzione delle esportazioni di metalli, che rappresentano una quota significativa della struttura delle esportazioni. Il blocco delle rotte marittime – ha aggiunto ancora il viceministro – da parte della Russia, in particolare nel Mar Nero, rende quasi impossibile esportare mais, grano e olio di girasole, che sono le esportazioni agricole dell’Ucraina”.