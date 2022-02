Ucraina. Joe Biden sente Draghi e altri leader. “Severi costi economici se la Russia invade”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio con il premier Mario Draghi sulla situazione in Ucraina. I due leader hanno “riaffermato l’impegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina” e la prontezza a imporre “severi costi economici se la Russia invade”. Lo afferma la Casa Bianca.

Biden sentirà anche i leader di Canada, Francia, Germania, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione Europea e Nato. Lo riportano alcuni media americani, citando l’agenda del premier Justin Trudeau diffusa dalle autorità canadesi.

- Advertisement -

La Casa Bianca da parte sua conferma la conference call di Biden con i “leader transatlantici venerdì nel pomeriggio sul rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l’Ucraina e gli sforzi per la deterrenza e la diplomazia”.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che la Russia sta gettando le basi per giustificare l’inizio di una guerra e prepararsi a lanciare un attacco contro l’Ucraina nei prossimi giorni, esortando Mosca a cambiare rotta in una tesa riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite giovedì.

Blinken ha cambiato i suoi piani di viaggio in modo da poter parlare alla riunione delle Nazioni Unite di giovedì, dove l’alto diplomatico statunitense ha detto che stava dettagliando l’intelligence statunitense sui tentativi della Russia di fabbricare un pretesto per un’invasione nel tentativo di “influenzare la Russia ad abbandonare il percorso della guerra e scegliere un percorso diverso finché c’è ancora tempo”.

“Sono qui oggi non per iniziare una guerra, ma per prevenirne una”, ha detto Blinken.

Gli Stati Uniti affermano che le prove al confine con l’Ucraina mostrano che la Russia “si sta muovendo verso un’imminente invasione” e non sta ritirando le truppe, nonostante le affermazioni di Mosca. I commenti di Blinken e di altri alti funzionari statunitensi giovedì – incluso il chiaro avvertimento del presidente Joe Biden secondo cui credeva che un attacco sarebbe avvenuto “entro i prossimi giorni” – hanno segnato un senso di urgenza ancora maggiore da parte dell’amministrazione Biden sul fatto che le azioni della Russia indicassero il Cremlino stava andando avanti con i piani per la guerra.

Nel suo discorso al Consiglio di sicurezza, Blinken ha esposto diversi passi che gli Stati Uniti si aspettavano che la Russia intraprendesse nei prossimi giorni nel tentativo di giustificare l’azione militare in Ucraina. Ha detto che è probabile che Mosca cercherà di generare un pretesto per la guerra, che potrebbe essere un attentato terroristico fabbricato all’interno della Russia, la scoperta inventata di una fossa comune o un attacco di droni in scena.

“La Russia può descrivere questo evento come una pulizia etnica o un genocidio, prendendo in giro un concetto che noi in quest’aula non prendiamo alla leggera”, ha detto Blinken.

Blinken ha affermato che è probabile che alti funzionari russi tengano riunioni urgenti prima di un attacco che includerebbe bombardamenti russi in tutta l’Ucraina e attacchi informatici. Blinken ha detto che gli Stati Uniti credono che Mosca abbia già selezionato obiettivi su cui i carri armati e le truppe russe avanzeranno, inclusa la capitale dell’Ucraina, Kiev.