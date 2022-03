Ucraina. Letta, stop a gas e petrolio russo, finanziano la guerra. Considerare altri paesi come l’Algeria

- Advertisement -

AgenPress – “La guerra è un fatto unico, inaspettato e la Russia è il più grande produttore e fornitore di gas, gas che passa per l’Ucraina. In questa fase per essere coerenti con le sanzioni dobbiamo arrivare fino allo stop al petrolio e gas russo. Altrimenti i nostri soldi vengono usati per gli armamenti”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato sul canale Twitch di Ivan Grieco.

“Il tema di fondo è come pensare una strategia straordinaria che sostituiscano subito il gas russo. Per esempio prendendo il gas da altri paesi, come Algeria. Oppure la Spagna ha più rigassificatori, perché in passato ha fatto scelte lungimiranti: potrebbe prendere il gas via nave e lo trasferisce via tubo all’Italia. Questi sono esempio, ma ce ne sono altri”.

Parlando della questione energetica, Letta ha indicato “due problematiche con due tempistiche diverse”.

“La prima di medio-lungo periodo: l’Europa deve costruire un’autosufficienza energetica abbandonando il fossile. Questo richiede una strada complessa che va finanziata. Vuol dire che c’è tanta gente che lavora in settori connessi alla transizione: per esempio gli operai che costruiscono macchine a benzina e che rischiano di perdere il lavoro con la trasformazione delle auto elettriche. La transizione, quindi, va costruita anche socialmente. Se la gente perde il lavoro, si opporrà alla transizione. Questa strada va gestita”.

“Poi c’è un tema immediato che non può essere gestito come il tema di lungo lungo periodo”, vale a dire la dipendenza energetica dell’Europa, in primo luogo di Germania e Italia, dal gas russo. Ma per essere “coerenti con le sanzioni” dobbiamo “arrivare fino allo stop al petrolio e gas russo. Altrimenti i nostri soldi vengono usati per gli armamenti”.

