Ucraina. Ue contro rapporto Amnesty. I russi attaccano i civili e l’esercito ucraino cerca di proteggerli

AgenPress – Il portavoce della Commissione europea Peter Stano sottolinea che è l’esercito russo ad attaccare i civili e l’esercito ucraino sta cercando di proteggerli.

Come riportato da Ukrinform, lo ha affermato martedì durante un briefing a Bruxelles, commentando il rapporto di Amnesty International, che ha causato una forte condanna in Ucraina e all’estero.

“Per quanto riguarda l’Ucraina, tutto ciò che accade lì è una diretta conseguenza dell’aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia, che uccide civili ucraini, distrugge le infrastrutture civili ucraine, prende di mira pensionati, donne, bambini, ospedali e stazioni ferroviarie. La Russia sta attaccando obiettivi civili e l’esercito ucraino sta combattendo questa aggressione e sta cercando di proteggere la popolazione civile. In una situazione del genere, ovviamente, è necessario posizionare l’equipaggiamento militare nelle aree sotto attacco e dove vivono i civili. Questo è un altro esempio di quanto sia disumana e ingiustificata l’aggressione militare russa contro l’Ucraina”, ha detto Stano.

Ha aggiunto che l’Unione europea, ovviamente, è contraria alle situazioni in cui i civili pagano con la vita e la salute durante gli scontri armati.

“Gli sforzi dell’Unione Europea e della comunità internazionale, organizzazioni come, in particolare, l’ONU, sono sempre volti a ridurre le sofferenze della popolazione civile in ogni conflitto. In questi casi, sono i civili a pagare il prezzo più alto, e questo è inaccettabile”.

Il rapporto dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International pubblicato il 4 agosto afferma che l’esercito ucraino, nel tentativo di respingere l’invasione russa, mette in pericolo la popolazione civile creando basi e piazzando armi in aree residenziali, comprese scuole e ospedali.

Il viceministro della difesa dell’Ucraina, Hanna Malyar , ha affermato che questo studio di Amnesty International, che non tiene conto del fatto dell’aggressione russa, della cronologia degli eventi e del contesto della difesa dell’Ucraina della sua statualità, è simile a uno studio di le azioni della vittima senza tener conto delle azioni di uno stupratore armato e distorce anche il quadro reale del crimine internazionale di aggressione che è stato commesso dalla Russia dal 2014.

Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha invitato Amnesty International a non cercare un falso equilibrio tra il Paese criminale Russia e l’Ucraina, che se ne difende, ma a dire al mondo la verità sulla Russia.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha affermato che il rapporto pubblicato su Amnesty “cerca di amnistiare lo stato terrorista e spostare la responsabilità dall’aggressore alla vittima”.

Il capo di Amnesty International in Ucraina, Oksana Pokalchuk , ha deciso di dimettersi, dicendo che lei e la leadership di Amnesty International “si sono separate amichevolmente”.

Amnesty International si è poi scusata per “l’angoscia e la rabbia” causate dal suo ultimo rapporto sull’Ucraina, ma ha detto che non avrebbe ritrattato le sue scoperte .